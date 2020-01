CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO / Samu Castillejo non ha intenzione di lasciare il Milan e, presto, potrebbe tornare ad essere protagonista costantemente in campo.

Come anticipato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, l’ex Villarreal ha ancora voglia di dimostrare il suo valore a San Siro e di convincere il tecnicoa concedergli maggiore spazio.

Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

In questo senso, l’esterno ha ricevuto segnali positivi nelle scorse ore: è stato, infatti, provato come titolare nel 4-4-2 che l’allenatore sta valutando e nel quale la coppia offensiva sarebbe formata da Ibrahimovic e Leao, autori di una buona prova, insieme, contro la Sampdoria. Castillejo, oggi pomeriggio, ha incontrato insieme a Pepe Reina l’agente Manuel Garcia Quilon, ribadendogli la volontà di non muoversi da Milano nonostante le offerte per cambiare aria non manchino.

LEGGI ANCHE --->Milan, incontro con l'agente di Reina: le ultime di CM.IT