CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Stanislav Lobotka è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli.

Il club azzurro e ilhanno finalmente trovato l’accordo per il trasferimento dello slovacco, che costerà 20 milioni di euro più 4 di bonus legati al suo rendimento e agli obiettivi di squadra (inclusa, ovviamente, la qualificazione alla Champions League).

Per giungere alla fumata bianca, bisogna soltanto trovare un punto d’incontro sulle modalità di pagamento: il Napoli spinge per dilazionare il costo dell’affare in quattro anni, mentre i galiziani preferirebbero ridurre i tempi. La società di Mouriño, come anticipato da Calciomercato.it, ha messo le mani su Guido Rodriguez del Club America. Il lieto fine di una trattativa lunghissima, partita con i contatti di due anni fa e rinata nelle ultime settimane, sembra ormai a un passo.

Mirko Calemme - Ciro Troise

