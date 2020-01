CALCIOMERCATO BAYERN MONACO SANE / Ai media tedeschi, direttamente da Doha dove il Bayern Monaco sta effettuando la preparazione invernale in vista della ripartenza della Bundesliga, Hasan Salihamidzic ha escluso l'arrivo di Sane dal Manchester City in questa finestra 'di riparazione' confermando la notizia data da Calciomercato.it lo scorso 23 dicembre: "Adesso abbiamo bisogno di un giocatore pronto, che ci aiuti adesso", le parole del Ds dei bavaresi.

Il fantasista dei 'Citizens', che il Bayern tratta dalla scorsa estate, sta recuperando dalla lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediato nella scorsa estate e dunque non potrebbe dare nessun apporto nell'immediato alla squadra di Flick. Ma i bavaresi non puntano Sane per questa sessione invernale - la priorità è rafforzare la difesa - anche per una questione economica dato che per strapparlo agli inglesi ci vorrebbero sui 125 milioni di euro. L'operazione potrebbe andare in porto nella prossima estate, la volontà delle parti c'è, anche se sul 23enne risulta esserci pure il PSG.

