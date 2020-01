TOTTENHAM KANE PIATEK MERTENS / Lesione del tendine del ginocchio sinistro e necessità di intervento chirurgico: non sono certo positive le notizie che arrivano dall'infermeria per il tottenham di Josè Mourinho. Harry Kane sarà costretto ad operarsi e tornerà soltanto a fine stagione (si parla di aprile) mettendo gli 'Spurs' nella condizione di dover intervenire sul mercato per garantire un altro attaccante al manager portoghese. Ecco allora che diventa molto calda la pista che porta a Piatek: il polacco, dopo l'arrivo di Ibrahimovic, è indicato come possibile partente e per lui si sono fatte avanti diverse società di Premier League (dall'Aston Villa al Newcastle).

Il club londinese rappresenterebbe una grande occasione per l'exche potrebbe così rilanciarsi dopo mesi di difficoltà alla corte di

Calciomercato Napoli, anche Mertens per il Tottenham

Ma lo Special One potrebbe anche orientarsi su un altro tipo di calciatore: un'occasione che arriva dalla Serie A porta a Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli e con il rinnovo che - nonostante la volontà del calciatore di restare in azzurro - continua a non arrivare. Così non è da escludere un addio già a gennaio con una clausola da 10 milioni di euro valida per l'estero utilizzabile ancora per qualche ora (la scadenza è fissata per il 10 gennaio). Il belga non ha certo le caratteristiche di Kane o Piatek, ma garantirebbe al Tottenham una variante importante, oltre che una sicurezza in termini realizzativi. Soltanto un'idea per ora ma con Kane fuori a lungo gli Spurs interverranno sul mercato e il nuovo bomber potrebbe arrivare proprio dall'Italia.

