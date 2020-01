Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 19a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI DICIANNOVESIMA GIORNATA / Giro di boa per la Serie A. La 19a giornata del campionato si aprirà a Cagliari, con i sardi che se la vedranno con il Milan di Zlatan Ibrahimovic ma sabato le attenzioni saranno puntate soprattutto all'Olimpico e a San Siro, dove Lazio e Inter, ospitano rispettivamente Napoli e Atalanta. La Juventus, invece, farà visita alla Roma, domenica alle ore 20.45. Il turno così come la giornata di Fantacalcio andrà in archivio lunedì con Parma-Lecce (ore 20.45). Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 19a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Cagliari-Milan sabato ore 15

⚡Hot: Ibrahimovic parte dal primo minuto. Joao Pedro torna a caccia del go

⛔Not: Bennacer non sta convincendo

⚽Sorpresa: Theo può regalare soddisfazioni in trasferta

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu.

Lazio-Napoli sabato ore 18

⚡Hot: Caicedo e Zielinski sono in ottima forma. Ok anche Lazzari

⛔Not: Difficile scommettere su Di Lorenzo

⚽Sorpresa: Occhio a Luiz Felipe sui calci d'angolo

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Inter-Atalanta sabato ore 20.45

⚡Hot: Sensi rientra dall'inizio e cercherà subito di griffare il ritorno. Ilicic imprescindibile

⛔Not: Godin non gioca da diverse partite, potrebbe soffrire il Papu

⚽Sorpresa: A Bastoni manca soltanto il bonus

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel.

Udinese-Sassuolo domenica ore 12.30

⚡Hot: De Paul è tornato alla ribalta con un grandissimo gol.

Giusto puntare su Traore⛔Not: Peluso non ci convince⚽Sorpresa: Altro clean sheet per Musso?Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Djuricic, Traore, Boga; Caputo.

Sampdoria-Brescia domenica ore 15

⚡Hot: Jankto e Bisoli centrocampisti d'assalto

⛔Not: Zmrhal non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Riuscirà Quagliarella a ritrovare il gol perduto

Sampdoria (4-4-2): Audero, Bereszysnki, Thorsby, Murillo, Murru, Linetty, Vieira, Ekdal, Jankto, Quagliarella, Gabbiadini.

Brescia (3-5-2): Joronen, Sabelli, Chancellor, Magnani, Mateju, Bisoli, Zmrhal, Romulo, Spalek, Balotelli, Torregrossa.

Fiorentina-Spal domenica ore 15.00

⚡Hot: Vlahovic vuole tenersi stretto il posto! Castrovilli e Petagna da schierare!

⛔Not: Cionek fuori! Meglio fare altre scelte

⚽Sorpresa: Milenkovic può metterci ancora una volta la testa!

Fiorentina(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Spal(3-5-2): Berisha; Felipe, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Murgia, Strefezza; Paloschi, Petagna.

Torino-Bologna domenica ore 15.00

⚡Hot: Certezza Belotti! Ok Berenguer e Orsolini!

⛔Not: Denswil può andare in affanno

⚽Sorpresa: Verdi - Il classico gol dell'ex per rinascere

Torino(3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Verona-Genoa domenica ore 18.00

⚡Hot: Pandev-Pazzini l'esperienza che non delude!

⛔Not: Pinamonti? Puntate su altro!

⚽Sorpresa: L'ex Lazovic può portare bonus pesanti

Verona(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Pazzini.

Genoa(3-4-2-1): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pandev, Agudelo; Pinamonti.

Roma-Juventus domenica ore 20.45

⚡Hot: Ronaldo non si discute! Kolarov e Pjanic da bonus

⛔Not: Rabiot non ci convince, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Perotti può lasciare il segno dagli 11 metri

Roma(4-2-3-1): Paul Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Juve(4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala.

Parma-Lecce lunedì ore 20.45

⚡Hot: primi bonus da 'juventino' per Kulusevski! Promossi Bruno Alves e Mancosu

⛔Not: Evitiamo Lucioni

⚽Sorpresa: Farias può accendersi in trasferta

Parma(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Kucka, Grassi; Sprocati, Inglese, Kulusevski.

Lecce(4-3-1-2): Gabriel, Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtisdis, Petriccione: Mancosu; Farias, Babacar.

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio