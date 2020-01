Calciomercato Inter e Genoa, Radu cambia maglia | Scenari e ultime CM.IT

CALCIOMERCATO INTER GENOA RADU / Ionut Radu cambierà squadra nel mercato di gennaio. Come appreso da Calciomercato.it, l'entourage del portiere rumeno e l'Inter sono alla ricerca di una nuova sistemazione in questa finestra invernale della campagna trasferimenti.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui! Radu è stato scavalcato danelle gerarchie didopo il ritorno in Liguria dell'ex Juventus, come confermato anche dal neo-tecnico rossoblu alla vigilia del match di Coppa Italia con il Torino. L'Inter non ha intenzione di cedere a titolo definitivo il classe '97, che quindi cambierà maglia ancora con la formula del prestito. Radu è seguito da diverse società italiane, ma ha richieste anche dall'estero.