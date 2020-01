CALCIOMERCATO INTER YOUNG MANCHESTER UNITED / Accordo trovato già per giugno, quando scadrà il suo contratto con il Manchester United, ma la speranza dell'Inter è riuscire a portare in Italia Ashley Young già a gennaio: Antonio Conte ha la necessità di un terzino sinistro per rinforzare la propria batteria di laterali e il 34 inglese rappresenta il profilo ideale per caratteristiche ed esperienza.

Il problema è rappresentato dal muro dei 'Red Devils' che non vorrebbero perderea stagione in corso, nonostante non sia uno dei titolari di

Un muro che sembra però si stia sgretolando davanti alla volontà del calciatore di accettare la corte interista: un segnale in tale senso è dato dalla decisione del Manchester United di richiamare Cameron Borthwick-Jackson dal prestito al Tranmere Rovers, squadra di League One. Il 22enne è un terzino sinistro e il suo rientro potrebbe essere il segnale che i 'Red Devils' sono pronti a dare il via libera al trasferimento immediato di Ashley Young all'Inter.

