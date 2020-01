JUVENTUS INFORTUNIO HIGUAIN SARRI/ Con un report apparso sul sito ufficiale della Juventus sono state rese note le condizioni di Gonzalo Higuain, centravanti della squadra bianconera che domenica sfiderà la Roma di Paulo Fonseca. Per le ultime notizie sul campionato di calcio di Serie A---> clicca qui!

IL REPORT UFFICIALE

Nella seduta di oggi, dopo la parte atletica, focus sulla tattica, con partitella finale.

Un leggero affaticamento che mette a rischio la presenza del Pipita in vista del big match dell'Olimpico. Una potenziale tegola per Maurizio Sarri e la Juventus, al momento a pari punti con l'Inter. In questa stagione Gonzalo Higuain ha ritrovato un posto da protagonista in bianconero dopo un'annata non particolarmente felice divisa fra il Milan allora di Gennaro Gattuso ed il Chelsea guidato proprio dall'ex tecnico del Napoli.

