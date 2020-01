CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ REAL MADRID / Fabian Ruiz via subito dal Napoli: è lo scenario che prospetta 'Repubblica Napoli' nell'edizione odierna con lo spagnolo che sarebbe diventato 'cedibile' a stagione in corso, soprattutto se dovesse concretizzare il doppio arrivo a centrocampo. Diego Demme è ormai da considerarsi in nuovo calciatore azzurro: il 28enne questa mattina ha svolto le visite mediche e in giornata dovrebbe firmare il contratto che lo legherà alla società partenopea.

però non è intenzionato a fermarsi a lui e continua a lavorare per: per lo slovacco permane l'ottimismo ma il Napoli è disposto ad attendere fino a sabato prima di virare su Seri.

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz-Real: sì anche a gennaio

I due acquisti ridisegnerebbero il centrocampo di Gattuso con Fabian Ruiz che potrebbe perdere il posto da titolare: proprio per questo, davanti ad un'offerta importante (intorno ai 70 milioni di euro) De Laurentiis potrebbe dire sì alla sua cessione a gennaio. Come raccontato da Calciomercato.it, per lo spagnolo è forte l'interesse del Real Madrid, così come quello del Barcellona.

