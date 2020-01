NAPOLI MANOLAS / Kostas Manolas, difensore greco del Napoli, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per presentare la sfida di campionato in programma contro la Lazio e per commentare l'attuale stato di forma della squadra azzurra, protagonista sicuramente di un'annata davvero deludente. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, Napoli-Lobotka | Fissata la deadline: le ultime di CM.IT

Ecco le sue parole: "E' un momento complicato. Giocare al San Paolo è diventato complicato perché non arrivano risultati, i tifosi hanno ragione. Ora abbiamo delle partite molto difficili. Prima c'è la Lazio, ce la metteremo tutta per tornare alla vittoria. Loro sono fortissimi, giocano da tanto tempo insieme ma noi andremo all'Olimpico per portare a casa i 3 punti. Immobile? Sta facendo un grande campionato, sarà tosto affrontarlo ma darò il massimo per aiutare la mia squadra".

L'Europa si allontana: "Dobbiamo guardare alle nostre prestazioni, la distanza è ampia ma dobbiamo iniziare a vincere perché vincere aiuta a vincere. Inter? Quando sbagli due grande occasioni e loro alla prima segnano, capisci che c'è qualcosa che non gira.

E' un'annata storta, dobbiamo ora svoltare. Abbiamo dato tutto e abbiamo anche dominato, abbiamo preso 3 gol su 3 errori. La partita contro l'Inter l'abbiamo dominata"

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Napoli, via alla rivoluzione: Kouilbaly verso la Premier

La coppia con Koulibaly: "Le critiche? Tante cose mi fanno sorridere. Quando le cose non vanno bene danno la colpa a tutti. Danno la colpa a noi perché ad inizio anno pensavano tutti che le cose sarebbero andate bene, abbiamo giocato poco insieme in campionato mentre in Europa abbiamo fatto sempre bene. Kalidou è troppo importante per noi"

Gattuso: "E' un allenatore che dà l'anima e che dà tutto. E' molto preparato, si vede il suo lavoro in campo. Stiamo lavorando duramente e spero che porteremo risultati a casa perché meritiamo di più".

Demme in arrivo: "Io non guardo la Bundesliga, non conosco bene il calciatore. Spero che possa darci una mano"

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli: Milik inarrestabile, ora il rinnovo. Ultime CM.IT

Calciomercato Napoli, un difensore in uscita