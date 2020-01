CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA PSG / Dopo solo 12 mesi, il matrimonio tra Lucas Paquetà e il Milan sembra essere giunto già ai titoli di coda. Il centrocampista brasiliano ex Flamengo non è riuscito ad imporsi nel campionato italiano e a rispettare le grandi aspettative poste in lui dalla dirigenza rossonera.

Nemmeno conè riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nell'undici titolare e così il suo futuro è tornato ad essere in discussione. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Milan, Paqueta in uscita: nuovi contatti con il Psg

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', sul brasiliano c'è da registrare sempre il forte interesse del PSG di Leonardo, lo stesso dirigente che lo volle un anno fa a Milano. Ci sono stati nuovi contatti ieri fra il club parigino e Eduardo Uram, agente del calciatore brasiliano. Il Milan per la cessione di Paquetà vorrebbe incassare circa 35 milioni di euro in modo tale da non iscrivere l'acquisto di dodici mesi fa fra le minusvalenze.

