MILAN CALDARA SPORTIELLO KJAER / AGGIORNAMENTO ORE 15 - E' durato appena mezzora il colloquio a Casa Milan di Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Caldara, Sportiello e Petagna.

Grande traffico a Casa Milan: la società rossonera è molto attiva sul mercato in entrata e uscita con diversi nomi in ballo. Dopo l'agente di Reina, in procinto di passare all'Aston Villa, nella sede del club è arrivato anche Giuseppe Riso, procuratore tra gli altri di Mattia Caldara e Marco Sportiello.

Il difensore è dato in uscita dal Milan con i rossoneri che cercano un rinforzo per il reparto arretrato: asse caldo con l'conche potrebbe fare ritorno a Bergamo e Kjaer a fare il percorso inverso . Come raccontato da Calciomercato.it , ieri ci sono stati dei contatti tra l'entourage del danese e il club rossonero.

Ma non soltanto loro: con Riso, infatti, la dirigenza del Milan può parlare anche di Sportiello, altro calciatore dei bergamaschi. I rossoneri hanno bisogno di un portiere per poter dare il via libera alla cessione di Reina e l'attuale vice di Gollini all'Atalanta è tra i papabili. Vertice in corso con il Milan che dopo Ibrahimovic non si ferma.

