CALCIOMERCATO MILAN KARNEZIS SPORTIELLO / Possibile cessione a sorpresa per il Milan: Pepe Reina è diretto verso l'Aston Villa, come anticipato da Calciomercato.it. L'agente dello spagnolo è stato oggi nella sede del club per perfezionare il trasferimento del suo assistito in Premier League ma il via libera dei rossoneri arriverà soltanto quando Maldini e Boban avranno individuato un sostituto all'altezza.

Tanti i papabili, dallo svincolato Viviano ad un altro ex Sampdoria come Sergio Romero (Manchester United), assistito di Minoche al Milan ha diversi calciatori.

Calciomercato Milan, per il post Reina Karnezis o Sportiello

Uno dei nomi ai quali potrebbero pensare i dirigenti del Milan è Oreste Karnezis, attualmente terzo portiere al Napoli, chiuso da Meret e Ospina: Gattuso, a differenza di Ancelotti, ha chiarito che non farà turnover in porta ed allora l'ex Udinese potrebbe dire addio alla maglia azzurra che non veste in partite ufficiali dallo scorso anno (ultima apparizione il 25 maggio, ultima giornata contro il Bologna). Il greco è in scadenza di contratto nel 2021 e potrebbe essere liberato dai partenopei che promuoverebbero come terzo il giovane Daniele (classe 2002). Oltre a Karnezis, il Milan potrebbe fare un tentativo con Sportiello (assistito da Giuseppe Riso, a colloquio a Casa Milan) dell'Atalanta: l'estremo difensore ha collezionato in stagione due presenze e ha anche lui il contratto in scadenza tra un anno e mezzo.

