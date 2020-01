CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / Chris Smalling è sicuramente una delle note più positive della prima parte di stagione della Roma. Il difensore inglese, arrivato in estate in prestito dal Manchester United, sta guidando a suon di ottime prestazioni la retroguardia giallorossa di Fonseca, attirando su di sè l'attenzione dei principali top club europei. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Roma, Petrachi accelera per Smalling: incontro in settimana

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', questa potrebbe essere una settimana importante per la Roma e per la conferma di Chris Smalling nella capitale. Nei prossimi giorni il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi incontrerà gli agenti del difensore inglese per alzare l'offerta da presentare al Manchester United che chiede 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del difensore.

