CALCIOMERCATO FIORENTINA DUNCAN CUTRONE / Svolta importante in casa Fiorentina: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', c'è da registrare una forte accelerata nella trattativa con il Wolverhampton per Patrick Cutrone. Come raccontato da Calciomercato.it, la Fiorentina lavora da tempo sull'ex attaccante del Milan e nelle ultime ore la trattativa si sarebbe sbloccata dopo un lungo tiro e molla. La tanto attesa fumata bianca potrebbe arrivare in giornata.

Cutrone, ma non solo: la dirigenza viola starebbe cercando anche di portare a Firenze Alfred, centrocampista ghanese del. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

