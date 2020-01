Calciomercato Inter, problemi per Vidal: serve un rilancio

CALCIOMERCATO INTER VIDAL VALVERDE ERIKSEN / Il sogno dell'Inter per il mercato di gennaio resta Arturo Vidal per il quale gli ostacoli non mancano con il Barcellona, da Valverde a Messi, che preme affinché il giocatore resti in Catalogna. Secondo quanto riferito da 'Sportmediaset' il cileno al momento è lontano dai nerazzurri. Per ora in senso letterale in quanto è con il Barcellona in Arabia Saudita in vista della semifinale di Supercoppa, mentre per quanto riguarda il futuro bisognerà attendre il ritorno in Spagna dei catalani.

Calciomercato Inter, Vidal si complica: ci vuole un rilancio

Vidal è stato dunque oggetto di un fuoco incrociato tra le parti che gli hanno chiesto di restare a Barcellona. Anche Valverde apparentemente gela l'Inter anche se la mancanza di feeling con il centrocampista cileno potrebbe fare la differenza. Marotta dovrà comunque rilanciare perché 12 milioni per il cartellino non bastano mentre sullo sfondo c'è anche Eriksen che l'Inter vorrebbe prendere in ottica giugno. I nerazzurri inoltre per il centrocampo puntano a bruciare la concorrenza della Juventus per il giovane Sandro Tonali valutato però 50 milioni di euro dal Brescia.

Calciomercato Inter, da Messi a Bartomeu: il Barcellona in pressing su Vidal

Inter, svolta Gabigol e assist per Vidal