CALCIOMERCATO MILAN REINA ASTON VILLA AGENTE QUILON - Dopo un'ora e mezza circa di colloquio, l'agente di Pepe Reina, Manuel Garcia Quilon, ha lasciato Casa Milan.

Ad attenderlo anche l'inviato di Calciomercato.it : il procuratore spagnolo ha svelato che l' accordo per il passaggio del portiere all'Aston Villa non c'è ancora. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Reina vorrebbe essere liberato dal vincolo contrattuale, in scadenza nel giugno del 2021, senza richiesta di buonuscita. Il Milan sta prendendo tempo, in attesa di trovare un sostituto, ma il 37enne portiere non si aspettava che il club rossonero facesse problemi per liberarlo. Dunque, ci sarà ancora da lavorare fronte Milan, mentre con il club di Birmingham l'accordo è totale.

Martin Sartorio/Mirko Calemme