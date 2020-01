p>CALCIOMERCATO NAPOLI KOUILBALY / Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' Aureliosi sarebbe convinto di ricorrere alla rivoluzione come unico modo per ripartire forte e proseguire il percorso di crescita del suodopo l'annata deludente che ha portato anche all'addio di Carloe che al momento vede la squadra azzurra lontanissima dalla zona. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, via alla rivoluzione: Kouilbaly verso la Premier

Tra le cessioni previste per l'estate prossima c'è anche quella di Kalidou Koulibaly. Dopo aver rifiutato nella scorsa estate un'offerta da 100 milioni di euro dal Manchester United, difficilmente la scelta sarà la stessa qualora arrivi sulla scrivania della dirigenza azzurra la stessa proposta sempre dalla Premier League. Nelle intenzioni del presidente c’è una rifondazione dell’organico, una sorta di rigenerazione del gruppo, soprattutto dopo quanto accaduto in questa prima parte di stagione.

