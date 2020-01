CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN MANCHESTER UNITED / In vista della prossima estate il mercato degli svincolati propone un nome su tutti: quello di Christian Eriksen, trequartista del Tottenham in scadenza di contratto. Il danese è tra i calciatori più ambiti a livello internazionale e secondo quanto sottolineato anche da Calciomercato.it i contatti tra Marotta e l'entourage del classe '92 sono costanti, con l'Inter che offrirebbe un contratto da 9-10 milioni a stagione oltre che un ruolo da protagonista nel progetto sportivo.

Eriksen, che interessava anche alla, era stato nelle scorse srttimane anche al Manchester United e al Real Madrid. Per tutte le news di mercato: CLICCA QUI

Calciomercato Inter e Juventus, buone notizie dal Manchester United su Eriksen

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sports UK' il Manchester United ha escluso l'eventualità di fare un'offerta per portare Christian Eriksen all'Old Trafford in questa finestra di mercato. Smentita dunque la proposta da oltre 20 milioni paventata nei giorni scorsi per il danese che invece era stato trattato la scorsa estate salvo poi restare a Londra. Al contrario secondo i britannici Eriksen vedrebbe il suo futuro lontano dalla Premier League e non è dunque da escludere che sia sulla buona strada per finire all'Inter di Conte.

