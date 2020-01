CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN OFFERTA / Una buona fetta del mercato di gennaio della Juventus ruota intorno al destino di Emre Can. Separato in casa ormai da inizio stagione, il tedesco di origini turche è stato impiegato col contagocce da Maurizio Sarri che in avvio di annata lo ha anche escluso dalla lista Champions. Una situazione quindi delicata che faceva presagire ad una cessione immediata con l'arrivo del calciomercato invernale.

Secondo quanto sottolineato da 'Tuttosport' l'ex Liverpool non direbbe no alla cessione, eppure c’è rischio che la partenza sia rinviata a giugno.

Calciomercato Juventus, Emre Can potrebbe non partire: servono 30 milioni

La Juventus cederebbe Emre Can solo di fronte ad una proposta da almeno 30 milioni di euro. Secondo il quotidiano però al momento non ci sarebbe nessuna trattativa intavolata, sebbene Bayern e Borussia Dortmund abbiano tastato il terreno. In caso di eventuale addio invece le ipotesi per sostituirlo rimangono Paredes e Thiago Alcantara. Al contrario in caso di permanenza il tedesco potrebbe essere reinserito nella lista Champions al posto del connazionale infortunato Sami Khedira.

