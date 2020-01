CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI / Lorenzo Pellegrini fa sognare i tifosi della Roma. In una lunga intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', il fantasista giallorosso ha risposto così su una possibile permanenza a vita: "In questo momento vorrei stare qui sempre ma certamente questa deve essere anche l’intenzione della società. Io sono un ragazzo molto ambizioso, che pretende molto da se stesso e dagli altri. Per me sarebbe perfetto restare qui per sempre. Io cerco sempre di essere sincero, tanto le parole vengono sempre giudicate, almeno si giudica il mio pensiero autentico. Sono orgoglioso della Roma, non lo dico formalmente, e penso che la società possa crescere ancora. Qualcuno dice che vincere uno scudetto a Roma è come vincerne dieci: io voglio vincerne dieci, non uno. Dieci che valgono dieci".

Il centrocampista ha poi proseguito su Totti e De Rossi: "Cosa ho imparato da Totti? Tanto.

Quando era in campo non si poteva non rubare con gli occhi da lui. È uno di quei giocatori che, da solo, vale il prezzo del biglietto. Dopo mi ha aiutato a capire tante cose qui dentro, ad avere gli atteggiamenti giusti. La sua esperienza calcistica e umana mi è stata molto utile. Mi ha confortato nei momenti difficili. A ventuno anni essere accolto da Totti mi è sembrato un film. Non entro nelle vicende specifiche ma, a livello umano, mi dispiace tantissimo venire qui e non vederlo tutte le mattine, come succedeva prima. E lo stesso vale per Daniele". Infine, sulla fascia di capitano: "È una cosa molto importante, significa trasmettere agli altri cosa significa giocare a Roma, nella Roma. Ora c'èe nessuno sa farlo meglio di lui. Sa trasmettere il senso di questa identità e sa capire e tirare fuori dai compagni di squadra il meglio. Se questa squadra ora è in ripresa molto è merito suo, di, die di tanti altri".

