CAGLIARI-MILAN DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE IBRA PIOLI MARAN - Si apre la diciannovesima giornata del campionato di Serie A con la sfida Cagliari-Milan. I rossoblu di Rolando Maran, rivelazione di questa stagione, sono reduci dalla pesante sconfitta patita in trasferta contro i campioni d'Italia in carica della Juventus di Cristiano Ronaldo; di contro, i rossoneri di Stefano Pioli, con Ibrahimovic in più nel motore, hanno pareggiato nel turno precedente in casa contro la Sampdoria di Ranieri.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Sardegna Arena'.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-MILAN

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A:Inter e Juventus 45 punti; Lazio* 39; Roma 35; Atalanta 34; Cagliari 29; Parma 25; Napoli e Torino 24; Bologna 23; Verona* e Milan 22; Udinese 21; Sassuolo 19; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia e Genoa 14; Spal 12

*una partita in meno

