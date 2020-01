FOTO E VIDEO CM.IT - Napoli, visite mediche per Demme: i dettagli

CALCIOMERCATO NAPOLI DEMME / È il giorno di Diego Demme in casa Napoli. Il nuovo acquisto azzurro è arrivato in mattinata a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito prima delle firme sul nuovo contratto e l'annuncio ufficiale.

Come anticipato da Calciomercato.it, Demme firmerà un quinquennale da 1,8 milioni a stagione . Alandranno invece circa 18 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Napoli-Lobotka | Fissata la deadline: le ultime di CM.IT

Dall'inviato Valerio Cassetta