CALCIOMERCATO MILAN POLITANO UNDER / È Matteo Politano l'obiettivo a sorpresa per l'attacco del Milan. Nelle ultime ore è infatti spuntato il nome del 26enne come possibile rinforzo per la fascia esterna rossonera. Ma non solo.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, piace ancora Cengiz Under, già accostato al Milan nelle scorse settimane

Calciomercato Milan, interesse ancora vivo per Under: le ultime

Il turco sta vivendo un periodo difficile alla Roma, ma secondo la 'rosea' è valutato sempre intorno ai 50 milioni di euro dal club giallorosso. Dato il recente rendimento dell'attaccante classe 1997, non è però escluso che la richiesta della Roma possa abbassarsi. Il Milan resta alla finestra e continua a lavorare anche sul fronte attaccante esterno.

