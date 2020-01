CALCIOMERCATO JUVENTUS UNITED / Protagonista di una prima parte di stagione a dir poco altalenante, il Manchester United guarda al calciomercato di gennaio con occhio vigile, per cercare rinforzi un po' in ogni reparto. Come se non bastassero le lacune evidenziate da un mercato estivo deficitario soprattutto per quanto riguarda centrocampo e attacco, i 'Red Devils' sono chiamati ad intervenire anche in difesa visto il recente infortunio di Harry Maguire, che potrebbe rimanere ai box per diversi mesi.

La necessità più impellente è così diventata la ricerca di un difensore centrale che, secondo vari media inglesi, verrà ingaggiato solamente in prestito fino al termine della stagione.

Calciomercato Juventus, Demiral o Rugani per lo United

In tale ottica, sono diversi i profili messi nel mirino dalla dirigenza inglese e tra questi, secondo il 'Daily Express', potrebbero esserci anche due calciatori che militano in Serie A. Oltre a Samuel Umtiti, infatti, lo United potrebbe fare un tentativo con la Juventus per chiedere in prestito uno tra Demiral e Rugani. Tra i due, i bianconeri preferirebbe aprire dei discorsi soprattutto per l'ex Empoli, visto che sin qui Maurizio Sarri ha sempre posto un veto alla cessione del difensore turco.