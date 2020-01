CALCIOMERCATO MILAN CHRISTENSEN CHELSEA TODIBO / Continua la ricerca di un difensore centrale in casa Milan. In attesa della decisione definitiva di Todibo, il club rossonero sta sondando le alternative. Una di queste porta il nome di Andreas Christensen, classe 1996 di proprietà del Chelsea.

Come riportato dal 'Daily Express', il Chelsea è intenzionato a privarsi del centrale danese solo in caso di arrivo di un sostituto in difesa.

In questo senso, i 'Blues' avrebbero individuato in Issa Diop del West Ham e Nathan Ake del Bournemouth i due obiettivo per questa sessione invernale di calciomercato. La dirigenza rossonera punta al prestito di Christensen, ma attende ora segnali da parte del club inglese che è alla ricerca del suo sostituto. Sono giorni 'caldi' in casa Milan sul fronte difensore.

