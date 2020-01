NAPOLI MILIK MANCHESTER UNITED / Messi da parte i problemi fisici, Arkadiusz Milik è diventato uno degli inamovibili in casa Napoli, oltre che una delle poche note liete in una stagione nella quale gli azzurri non stanno rispettando la attese. Prestazioni di alto livello e una media realizzativa da record per l'attaccante polacco che ora la dirigenza partenopea vuole assolutamente blindare.

Per questo motivo, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, entro fine mese è atteso un incontro per discutere il rinnovo di Milik con l'obiettivo di mettersi al riparo dalle tante voci di calciomercato che continuano a circolare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Vi avevamo già parlato infatti dell'interessamento di AtleticoMadrid e ManchesterUnited. Quest'ultimo, in particolare, viene confermato e rilanciato con forza in queste ore anche dall'Inghilterra, dove il britannico 'The Sun' scrive che i 'Red Devils' sarebbero pronti ad inserirsi qualora l'ex Ajax non dovesse raggiungere un accordo col Napoli. Lo United, viste le difficoltà in zona realizzativa, avrebbe bisogno di un nuovo bomber da subito, ma strappare Milik a De Laurentiis in questa sessione è praticamente impossibile. I discorsi dunque sono eventualmente rimandati all'estate, con una valutazione che, si legge, si aggirerà attorno ai 70 milioni di euro.

