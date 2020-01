CALCIOMERCATO INTER YOUNG / L'Inter mette le mani su un altro affare dal ManchesterUnited ma, contrariamente a quanto circolato nelle prime ore, le tempistiche dell'operazione sembrano destinate a cambiare. In scadenza di contratto con i 'Red Devils', l'esperto Ashley Young sembrava il colpo low-cost individuato dalla dirigenza nerazzurra per rinforzare da subito la corsia sinistra dove i problemi al ginocchio di Asamoah, la partenza di Dimarco e le prestazioni altalenanti di Biraghi hanno aperto una situazione di emergenza. L'Inter, ottenuto il gradimento del calciatore, ha provato quindi a strapparlo da subito agli inglesi a costo zero, ma senza successo.

Lo United si sarebbe opposto alla sua partenza nella finestra di gennaio e secondo quanto riporta la 'BBC' l'affare è stato rimandato all'estate, quando l'inglese sarà libero di trasferirsi in un altro club che, salvo sorprese, sarà proprio quello nerazzurro, forte di un accordo già raggiunto. Clicca qui per restare aggiornato.

L'emergenza dunque rimane e quindi gli uomini mercato nerazzurri sono costretti a cercare altrove un'altra soluzione per la fascia. Resta viva, ma difficile, l'ipotesi Acuna per il quale è previsto un rilancio, ma attenzione anche a Marcos Alonso. Il Chelsea fin qui ha sparato sempre altissimo, con richieste da oltre 30 milioni di euro. Nelle scorse ore però dall'Inghilterra sono arrivate voci secondo cui i 'Blues' avrebbero deciso di ascoltare offerte per lo spagnolo che non rientra nei piani di Lampard e dunque può partire.

