CALCIOMERCATO NAPOLI TONELLI / Tonelli lascia di nuovo il Napoli per fare ritorno alla Sampdoria. Secondo 'Sky Sport' è fatta per il riapprodo in blucerchiato del difensore toscano, che era ai margini della squadra di Gattuso. Il classe '90, legato ai partenopei fino al 2021, dovrebbe tornare alla Samp - dove ha già giocato la scorsa stagione - con la formula del prestito.

voleva un rinforzo di esperienza per la sua difesa e alla fine è stato accontentato, anche se forse la prima scelta era il danese Kjaer finito adesso anche in orbita Milan

