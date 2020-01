CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA / Juventus e Barcellona hanno perfezionato uno scambio.

Stando a 'Sky Sport' si tratta però di uno scambio tra giovani calciatori: in bianconero approderà, punta centrale classe 2000 nata in Venezuela ma con passaporto spagnolo, mentre in blaugrana, trequartista brasiliano di 21 anni attualmente in prestito al Digione. Questa operazione potrebbe dar vita a una sorta di sinergia tra le due società, che già l'estate scorsa provarono ad imbastire uno scambio, precisamente quello tra