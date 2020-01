CALCIOMERCATO TORINO SPAL BONIFAZI / Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, la Spal è in pressing per Bonifazi del Torino. Al difensore di Rieti sono molto interessate anche Atalanta e Fiorentina. I tre club cercano l’accordo con il presidente granata Urbano Cairo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per complessivi 15 milioni di euro.

In scadenza nel, quest'anno il classe '96 ha trovato pochissimo spazio nella formazione di: appena 6 le presenze trae preliminari di Europa League, per un totale di 465'.

