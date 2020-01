CALCIOMERCATO INTER ASHLEY YOUNG MANCHESTER UNITED/ Ashley Young, esperto terzino del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer, è stato accostato all'Inter di Antonio Conte nelle ultime ore. Il giocatore inglese però, stando a quanto riportato dal 'Sun', difficilmente dovrebbe trasferirsi in Italia in questa finestra di calciomercato invernale. Un problema è di certo legato alla volontà dei Red Devils di non perdere il giocatore a zero, ma non solo.

L'altra complicazione arriverebbe infatti dallo spogliatoio del Manchester United. In casa Red Devils infatti Young è considerato un uomo squadra e una sua partenza potrebbe pregiudicare l'equilibrio in uno spogliatoio composto da tanti elementi giovani. Ecco perché Solskjaer non vorrebbe fare a meno del 34enne, cercato da Conte sin dai tempi del Chelsea.