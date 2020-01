CALCIOMERCATO FIORENTINA BELOKO / Un nuovo acquisto per la Fiorentina di Iachini, Nicky Beloko.

Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il giovane elvetico ha terminato in anticipo il prestito al- che aveva anche un diritto di riscatto - facendo ritorno nel club gigliato ancora proprietario del suo cartellino.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Fiorentina, continua la trattativa per Cutrone: ultime CM.IT

Calciomercato Fiorentina, Beloko 'nuovo' rinforzo per Iachini

Il 19enne centrocampista box-to-box, messosi in luce con la Primavera di Bigica nella passata stagione, non è riuscito a trovare spazio in Belgio e così di comune accordo fra le parti, è stato deciso di anticipare il suo ritorno a Firenze. Acquistato a costo zero nel 2018 dall'allora Ds Corvino, il 19enne nato in Camerun potrebbe ora diventare una risorsa importante per la squadra di Iachini. Viene esclusa, infatti, una sua nuova cessione in prestito, anche se le vie del mercato sono davvero finite. Nonostante sei mesi anonimi al Gent, Beloko rimane un grande prospetto sul quale la Fiorentina può puntare sia per il presente che per il futuro, come la società di Commisso sta già facendo con Vlahovic, ex compagno nella Primavera proprio di Beloko.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, vice Dzeko: si guarda in Serie A

Fiorentina, Commisso: "Presto arriveranno annunci"