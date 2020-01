CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Vidal, un laterale con Young balzato in pole anche se il Manchester United non sarebbe intenzionato a privarsene, e un vice Lukaku. Questi i tre rinforzi che ha chiesto Conte in questa sessione di calciomercato.

Per quanto riguarda l'attaccante, il preferito del tecnico dell'Inter rimane sempre Olivier

Calciomercato Inter, Giroud si riavvicina: no Lione al Chelsea per Dembele

In questi ultimi giorni il centravanti francese, in scadenza a giugno e desideroso di lasciare il Chelsea per tornare a giocare con maggiore regolarità in ottica Euro 2020, è stato accostato con insistenza al Lione come pedina di scambio per Moussa Dembele. A margine di un evento coi soci del club, il presidente dell'OL Jean-Michel Aulas ha però escluso che l'addio del suo bomber nella finestra invernale apertarsi il 2 gennaio scorso: "Dembele non se ne andrà. Ha ricevuto molte offerte, così come altri giocatori, ma non partirà a gennaio". Chelsea quindi respinto per Dembele, e così Giroud si riavvicina (forse) ai nerazzurri. Per il cartellino del classe '86, i 'Blues' potrebbero chiedere almeno 5 milioni di euro.

