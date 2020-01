CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Domani Demme sosterrà le visite mediche con il Napoli a Villa Stuart, ma il club di De Laurentiis ha in mente il doppio colpo a centrocampo. Procede la trattativa per Stanislav Lobotka del Celta Vigo, dalle parti filtra ottimismo.

Ilha alzato l’offerta di 2 milioni portandola a 21 complessivi bonus inclusi, il club galiziano deve concedere il 25% della futura rivendita al, società da cui l’ha acquistato nell’estate del 2017 a cinque milioni di euro.

Calciomercato Napoli, affare Lobotka entro sabato: l'alternativa è Seri

Il presidente Carlos Mourino non darà l’ok definitivo all’affare fino a quando non troverà un sostituto, l’obiettivo prioritario è l’argentino Guido Rodriguez del Club America. Il Napoli non vuole attendere a lungo e ha dato un ultimatum al Celta Vigo: entro sabato l’affare va chiuso, altrimenti si andrà su un altro profilo che, con l’arrivo dal Lipsia di Demme, un vertice basso più puro, fungerà più da vice Allan. L’alternativa è Jean Michel Seri, centrocampista di proprietà del Fulham ma in prestito al Galatasaray. Basterebbero 18 milioni per portarlo a casa, ma l’ingaggio dovrebbe essere più alto rispetto a Lobotka, con il quale c’è già un accordo per un quinquennale ad 1,8 milione di euro a stagione.

