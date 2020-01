FOTO CM.IT - Lazio, festa per i 120 anni: c'è il motto per la nuova maglia

LAZIO FESTA 120 ANNI / Grande festa per il 120esimo anniversario della Lazio. Castel Sant’Angelo, sede della cena di squadra per l’occasione, è stato illuminato con luce biancocelesti. Intanto, in Piazza della Libertà, nel cuore del quartiere Prati, sono già iniziati ad arrivare alcuni tifosi che aspetteranno la mezzanotte per festeggiare il compleanno del club.

Il 9 gennaio del 1900, infatti, su quella sponda del Tevere nove padri fondatori diedero vita alla Lazio, "la prima squadra della Capitale". Questo il motto che sarà riportato anche sulla nuova maglia, creata per lo storico traguardo. Verrà inaugurata sabato pomeriggio contro il. Nuovo Logo, nuovo design, ma rispettando la tradizione. La casacca richiamerà quella della stagione 1998-99, usata però fino al 9 gennaio 2000, anno del centenario.