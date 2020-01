CALCIOMERCATO NAPOLI TONELLI SAMPDORIA / Sorpasso ai danni del Cagliari, che in questi primi giorni di mercato ha pensato a Tonelli per la difesa. Il difensore toscano però pare essere vicino ad un nuovo addio al Napoli e a tornare a vestire la maglia della Sampdoria.

Il giocatore è in uscita dal club partenopeo e sarebbe vicino a vestire nuovamente il blucerchiato. Tutte le news di calciomercato:

Come riferisce 'Sky Sport', il club ligure sarebbe il nuovo obiettivo numero uno per la difesa, per cui è stato sondato anche Simon Kjaer, in uscita dall'Atalanta e valutato pure dal Milan. La trattativa tra Sampdoria e Napoli per cercare di riportare Tonelli a Genova potrebbe dunque prendere una svolta importante nelle prossime ore.

