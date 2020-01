CALCIOMERCATO INTER VIDAL VALVERDE / Arturo Vidal resta il sogno dell'Inter. Antonio Conte sogna di riabbracciare il centrocampista cileno con cui ha lavorato anche alla Juventus: è lui la principale richiesta per la linea mediana. Vidal sarebbe felice di tornare in Italia, ma il Barcellona, da Valverde a Messi, premono affinché il giocatore resti in Catalogna. L'allenatore lo ritiene una pedina importante, anche se Vidal vorrebbe più minuti a disposizione.

Calciomercato Inter, Valverde: "Vidal in campo o in panchina"

Valverde, nella conferenza stampa che precede la sfida contro l'Atletico Madrid per la Supercoppa di Spagna, ha ribadito la propria posizione su Vidal: "Con Arturo parlo, così come parlo con gli altri giocatori. Lui è qui e non dobbiamo pensare al futuro. Vedremo cosa accadrà, ma non penso alla sua partenza. Sto facendo le ultime valutazioni e domani sarà in campo o in panchina. Non ho ancora deciso se giocherà dall'inizio".

