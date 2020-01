Vasco da Gama, ESCLUSIVO: Guarin dice no agli Emirati

VASCO DA GAMA GUARIN / Tre gol in dodici partite e tante buone prestazioni.

Fredyha sfruttato al meglio i tre mesi di contratto concessigli dal, a settembre guadagnandosi la stima del club carioca, che da diverse settimane è al lavoro per proporre un nuovo vincolo al centrocampista colombiano , ma non solo. Stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it, negli ultimi giorni l'ex giocatore dell'ha detto "no" all'Al-Jazira, che potrebbe tornare nuovamente alla carica prossimamente. Oltre al Vasco, in Brasile anche ilsta pensando al 33enne di Puerto Boyacá.