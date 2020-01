ATALANTA BARROW BOLOGNA / Dopo Kulusevski l'Atalanta piazza un altro colpo in uscita con un incasso davvero importante: dopo i quasi 40 milioni di euro dalla Juventus per il trequartista svedese, ecco i circa venti (bonus compresi) che arriveranno per Barrow. Come riferisce 'Sky', il club bergamasco ha trovato l'intesa per il trasferimento del giovane attaccante al Bologna: affare in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 19 milioni di euro.

Tredici milioni rappresenta la parte fissa, sei milioni i bonus che potrebbero portare l'incasso a sfiorare i 20.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Bologna, baby arrivo per Mihajlovic

Bologna, ecco Barrow per sostituire Destro

L'arrivo di Barrow consente al Bologna di colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Destro al Genoa: il 21enne attaccante in questa stagione ha totalizzato 8 presenze per un totale di appena 187 minuti, senza mai andare a segno. Per il calciatore il trasferimento in rossoblù rappresenta l'occasione per giocare con maggiore continuità visto che alla corte di Gasperini era chiuso dai vari Gomez, Ilicic e Zapata.