FIORENTINA COMMISSO CALCIOMERCATO / Rocco Commisso è pronto a rinforzare la Fiorentina: lo ha dichiarato lo stesso patron viola durante una conferenza stampa nella quale ha parlato anche della questione stadio. Per quel che concerne il calciomercato, il numero uno della società toscana ha spiegato: "Abbiamo cambiato l'allenatore, devo ringraziare Montella per il lavoro svolto. Ora Iachini ha bisogno di un po' di tempo, la squadra ha dimostrato di essere più decisa, siamo stati un po' sfortunati contro il Bologna. Nel calcio succedono queste cose, come noi siamo stati fortunati con l’Inter. Ho dato il via libera per fare investimenti sulla squadra, non voglio giocatori per sei mesi, li voglio a lungo termine.

Vogliamo fare un buon campionato, ma la squadra del prossimo anno deve essere molto più forte".

La Fiorentina è in trattativa con il Wolverhampton per Patrick Cutrone e chissà che proprio l'attaccante non sia tra gli annunci di cui ha parlato Commisso: "Abbiamo fatto il punto, vi sono trattative che stiamo portando avanti. Pradè ha incontri in tutta Italia oggi, speriamo di fare qualche annuncio il prima possibile".

Fiorentina, Commisso: "Il Franchi è una porcheria. Ho fatto tre richieste"

Fiorentina, problema stadio: "Siamo partiti con l'idea del Sindaco, con lui ho avuto un buonissimo rapporto, ho grande rispetto. Anche ieri ci siamo visti. Abbiamo cominciato con la Mercafir, ma più passava il tempo e più mi sono convinto che non è la situazione ottimale, specialmente per il costo dell'area dei 22 milioni e poi abbiamo visto che ci sono altri costi non considerati. La cifra è troppo alta, aspettiamo di vedere cosa farà il Comune con il bando. Il problema dell'Italia è la burocrazia e l’impossibilità di fare cose fast. L'intenzione di fare lo stadio è esistita dal primo giorno. Continuo a sperare che si possa fare a Firenze, ma a cose giuste. Ho fatto tre richieste: fast, controllo e costi giusti. Non voglio stare qui ad aspettare 5-10 anni per fare lo stadio. Questo stadio Franchi, oggi, è una porcheria per come è mantenuto, con tutto il rispetto del Comune".