ROMA JUVENTUS DZEKO CRISTIANO RONALDO / Non solo calciomercato nell'intervista rilasciata a 'Sky Sport' da Edin Dzeko. L'attaccante della Roma ha anche presentato la sfida alla Juventus di Maurizio Sarri: "Il mio primo gol contro i bianconeri? Mi ricordo l'esultanza, è venuta spontanea perché in quella situazione non mi aspettavo di fare gol. Per me era qualcosa di importante, emozionante: il primo gol con la Roma e contro la Juve. 97 gol tanti? Sì, ma potevano essere di più. Speriamo domenica di segnare, ma abbiamo bisogno più di punti che di un gol mio. Potevo fare di più e spero di farne ancora di più in futuro. Cosa rappresento per i giovani? Sono uno dei più vecchi e dobbiamo dare i consigli giusti per i ragazzi che hanno un gran talento ma devono lavorare duro e dare sempre di più in ogni allenamento e in ogni partita. La qualità ce l'hanno".

Roma-Juventus, Dzeko sulla squadra di Sarri e Cristiano Ronaldo

L'ex Manchester City ha caricato così la sua squadra: "Sfida impossibile? No, dobbiamo giocare tutte le partite. Contro il Torino non siamo stati al nostro livello, nessuno di noi è stato a suo livello: ultimamente abbiamo fatto belle partite, come a firenze, siamo molto tristi dopo il Torino. Non c'è tempo per piangere, abbiamo una grande partita contro i campioni d'Italia: siamo pronti e dobbiamo dare molto di più che contro il Torino. Dipendenza da Dzeko e Cristiano Ronaldo? No, le squadre non dipendono da un solo giocatore. CR7 è un grande giocatore ma Juve ha altri giocatori di tanta qualità, ma anche la Roma ha tanta qualità in rosa e dobbiamo dimostrarlo domenica".

