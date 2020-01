CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA DEMME CELTA VIGO / Non solo Diego Demme. Il Napoli pronto al doppio colpo in mediana. Oltre all'italo-tedesco che arriverà in Italia in serata e di cui Calciomercato.it aveva anticipato la trattativa, il club azzurro punta forte anche su Stanislav Lobotka.

Il centrocampista slovacco delè da tempo nel mirino di Giuntoli che, come aveva anticipato Calciomercato.it era pronto ad alzare l'offerta .

A confermare l'anticipazione è 'Sky Sport', che sottolinea come il club campano abbia rilanciato a 21 milioni di euro più bonus: una proposta che potrebbe accontentare la società galiziana e far scattare la tanto attesa fumata bianca. L'ultima parola spetta al Celta Vigo, ma i segnali lasciati intravedere appaiono essere positivi.

