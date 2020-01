CALCIOMERCATO INTER RINNOVO D'AMBROSIO / Danilo D'Ambrosio e l'Inter ancora insieme fino al 2023.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza nerazzurra ha raggiunto un accordo con l'entourage del difensore per il prolungamento di due ulteriori stagioni del contratto attualmente in scadenza nel 2021. Il 31enne avrà anche un aumento dell'ingaggio attuale (2 milioni di euro) del 35-40%. Mancano ormai solo le firme e l'annuncio ufficiale: il futuro di D'Ambrosio sarà ancora nerazzurro.