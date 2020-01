ROMA INFORTUNIO MKHITARYAN JUVENTUS / Brutte notizie per Paulo Fonseca in vista di Roma-Juventus, big match della 19esima giornata di Serie A in programma domenica sera allo stadio Olimpico.

L'allenatore giallorosso dovrà ancora una volta fare a meno di, che ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra.

Le condizioni del fantasista armeno saranno rivalutate nei prossimi giorni, ma non è escluso che l'ex United e Arsenal possa restare ai box per diverse settimane. Si attendono ora ulteriori sviluppi sui tempi di recupero.

