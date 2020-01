CALCIOMERCATO ROMA DZEKO INTER / Intervistato su un possibile futuro da dirigente alla Roma, Edin Dzeko ha risposto così ai microfoni di 'Sky Sport': "Restare da dirigente? Non ci ho pensato. Sono più giovane di Kolarov, sono contento del suo rinnovo perché è importantissimo in campo e fuori.

Lui lo vedo già in futuro come allenatore o dirigente, ma non so cosa farà quando smetterà".

Calciomercato Roma, Dzeko non rimpiange l'Inter

L'attaccante bosniaco è poi tornato sul mancato trasferimento all'Inter nella scorsa sessione estiva di calciomercato: "Rammarico per non essere andato all'Inter? No non ci ho pensato. È una squadra che gioca bene, è in testa con la Juventus meritatamente. Fino alla fine sarà una corsa importante, per il campionato italiano è una buona cosa". Domenica sera arriverà all'Olimpico proprio la squadra di Maurizio Sarri per sfidare Dzeko e compagni.

