SAMPDORIA SUMMIT OSTI LUCCI / Summit di mercato a Milano tra l’agente Lucci e il dirigente della Sampdoria Carlo Osti. I blucerchiati sono a caccia di rinforzi per cercare di raggiungere l’obiettivo salvezza. Possibile che le parti abbiano parlato di Murru e Bertolacci, entrambi gestiti dal noto agente.

Per il difensore in estate si era fatta avanti lama il calciatore è un punto fermo di. Il centrocampista è tornato in gruppo dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per più di un mese: in scadenza di contratto a fine stagione, per lui si è parlato anche del possibile rinnovo. Quasi certamente sul tavolo sarà finito anche qualche altro assistito di Lucci. La Samp - come più volte dichiarato - è, infatti, alla ricerca di un difensore che possa completare il reparto a disposizione di Ranieri.