CALCIOMERCATO JUVENTUS NTENDA PARATICI / La Juventus si muove anche in entrata - soprattutto sui giovani dopo l'affare Kulusevski - e non solo sul fronte cessioni dopo le partenze di Perin, Mandzukic e in ordine di tempo di Han. Nelle prossime ore verrà ufficializzato l'ingaggio di Jean-Claude Ntenda, francese classe 2002 proveniente dal Nantes. Il giovanissimo terzino sinistro sta svolgendo le visite mediche al 'J Medical', prima di mettere nero su bianco alla nuova avventura con il club campione d'Italia. Oltre a Ntenda, la Juve ha praticamente chiuso per l'arrivo di un altro baby talento del 2002, Yannick Cotter, centrocampista offensivo svizzero del Sion.

Ntenda e Cotter verranno aggregati verosimilmente alla formazione Primavera allenata da

Fabio Paratici e la dirigenza della 'Vecchia Signora' si muovono quindi a 360 gradi sul mercato in questa finestra invernale, con il CFO bianconero che nelle prossime ore raggiungerà il quartier generale bianconero a Milano. Nel capoluogo lombardo è già presente da stamattina il presidente Andrea Agnelli, impegnato nel pomeriggio nell'assemblea in Lega Calcio.

