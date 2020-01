CALCIOMERCATO JUVENTUS HAN / Non solo Mandzukic: traffico sulla tratta Torino-Doha con la Juventus che cede un altro calciatore ai qatarioti dell'Al-Duhail.

Si tratta di Kwang-Song Han, 21 anni, attaccante nordcoreano approdato in bianconero dal: il giovane calciatore non ha mai esordito in prima squadra alla Juventus, limitandosi a giocare nell'Under 23 in Serie C, collezionando 20 presenze complessive in stagione. Il club del Qatar ha ufficializzato oggi il suo acquisto dopo che Han nei giorni scorsi aveva effettuato le visite mediche.

LEGGI ANCHE --->Juventus, un'altra cessione in Qatar