Calciomercato Juventus, la rivelazione dell'agente di Pjaca

CALCIOMERCATO JUVENTUS PJACA AGENTE NALETILIC LAZIO - Marko Pjaca è tornato in gruppo, dopo il grave infortunio patito al ginocchio. Il calciatore della Juventus si appresta ad andare in prestito per trovare continuità e le voci sul suo futuro impazzano.

Delle indiscrezioni sulla, e non solo, ha parlato il suo agente: "Stiamo valutando tutte le soluzioni insieme alla Juve - le parole di Marcoa 'cittaceleste.it' - Non ho ancora avuto una offerta ufficiale da parte della Lazio, ancora non ci ho parlato. Molto probabilmente andremo in prestito a gennaio".